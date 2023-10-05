رئيس "القبائل العربية": إنجازات السيسي في سيناء صوت وصورة.. وندعمه لاستكمال التنمية

وجه الشيخ حميد منصور، رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، الشكر باسم القبائل العربية للرئيس السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود العظيمة والكبيرة في القضاء على الإرهاب، وبداية الاستقرار وعودته من جديد لجميع مناطق محافظة شمال سيناء، وبداية التنمية الحقيقية على أرض الفيروز.

إنجازات السيسي واضحة للجميع

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر عبر قناة "سي بي سي"، أن إنجازات الرئيس السيسي واضحة للجميع، والتنمية في سيناء حقيقية، بداية من تطوير ميناء العريش الدولي، وإنشاء خط السكك الحديدية الذي سيربط الفردان ببئر العبد حتى طابا، فضلا عن أنفاق تحيا مصر، "كل ده صوت وصورة على أرض شمال سيناء، وأنفاق تحيا مصر سهلت الحركة بين سيناء والمحافظات الأخرى، كنا بناخد وقت 5 و 6 ساعات عشان نعدي لمحافظات الدلتا فقط".

وتابع رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، أن أنفاق تحيا مصر تعد إنجاز كبير بالنسبة لسيناء، ومن ضمن الإنجازات الكبيرة للرئيس السيسي الفترة الماضية القضاء على المرض اللعين فيروس سي، والذي أنقذ به الشعب المصري كله، إذ أن الرئيس السيسي استطاع القضاء على هذا المرض اللعين في فترة زمنية قصيرة.

وواصل: "نحن ندعم الرئيس السيسي في الفترة المقبلة لاستكمال التنمية والاستقرار على أرض شمال سيناء وجمهورية مصر العربية بالكامل، وأبناء القبائل العربية دايما إحنا عاوزين الإعلام يسلط الضوء علينا، وهي قبائل وطنية مصرية".