عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "القبائل العربية": إنجازات السيسي في سيناء صوت وصورة.. وندعمه لاستكمال التنمية

رئيس الاتحاد المصري
رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية

وجه الشيخ حميد منصور، رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، الشكر باسم القبائل العربية للرئيس السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود العظيمة والكبيرة في القضاء على الإرهاب، وبداية الاستقرار وعودته من جديد لجميع مناطق محافظة شمال سيناء، وبداية التنمية الحقيقية على أرض الفيروز. 

إنجازات السيسي واضحة للجميع 

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر عبر قناة "سي بي سي"، أن إنجازات الرئيس السيسي واضحة للجميع، والتنمية في سيناء حقيقية، بداية من تطوير ميناء العريش الدولي، وإنشاء خط السكك الحديدية الذي سيربط الفردان ببئر العبد حتى طابا، فضلا عن أنفاق تحيا مصر، "كل ده صوت وصورة على أرض شمال سيناء، وأنفاق تحيا مصر سهلت الحركة بين سيناء والمحافظات الأخرى، كنا بناخد وقت 5 و 6 ساعات عشان نعدي لمحافظات الدلتا فقط". 

وتابع رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، أن أنفاق تحيا مصر تعد إنجاز كبير بالنسبة لسيناء، ومن ضمن الإنجازات الكبيرة للرئيس السيسي الفترة الماضية القضاء على المرض اللعين فيروس سي، والذي أنقذ به الشعب المصري كله، إذ أن الرئيس السيسي استطاع القضاء على هذا المرض اللعين في فترة زمنية قصيرة. 

وواصل: "نحن ندعم الرئيس السيسي في الفترة المقبلة لاستكمال التنمية والاستقرار على أرض شمال سيناء وجمهورية مصر العربية بالكامل، وأبناء القبائل العربية دايما إحنا عاوزين الإعلام يسلط الضوء علينا، وهي قبائل وطنية مصرية". 

السيسي شمال سيناء حميد منصور أرض الفيروز إنجازات السيسي جابر القرموطي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

ترشيحاتنا

بعد شكوى مواطنين على الفيس بوك.. الأمن يداهم حي قبلي برشيد

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 معلم الجديدة في يناير المقبل

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ