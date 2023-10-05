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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف تأجيج الصراع.. الكونجرس الأمريكي يطالب بإنهاء حرب أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إنه يتعين على الكونجرس أن يتوقف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا.

 

وكتبت جرين عبر منصة “إكس”، بعد لقائها مع المشاركين في احتجاج على المساعدات لأوكرانيا أمام مبنى الكابيتول الأمريكي، أن “أعضاء الكونجرس قد يختلفون حول أشياء كثيرة، ولكن يجب أن يتفق الكونجرس الأمريكي على أنهم بحاجة إلى التوقف عن تأجيج الصراع في أوكرانيا”.

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وشددت عضوة الكونجرس الأمريكي، على أن "السلام وحرية التعبير يجب ألا يكونا قضية حزبية".

 

وأكدت جرين، أن "الأعمال العسكرية في أوكرانيا يجب أن تنتهي".

الكونجرس أوكرانيا أمريكا

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