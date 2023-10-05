الغرب يتخلى عن أوكرانيا.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يوجهان ضربة قوية لـ كييف

ذكرت صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية، أن حلفاء أوكرانيا الغربيون، بدأوا في إظهار التعب من كييف بسبب الهجوم المضاد المتوقف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن “أمريكا تقوم الآن بمراجعة حزم المساعدات المقدمة لأوكرانيا بسبب الضغط القوي من الحزب الجمهوري في مجلس النواب".

وأشارت إلى أن “الاتحاد الأوروبي بدأ أيضًا يتساءل عن إمكانية استمرار الدعم… وقامت الحكومة البولندية مؤخراً بتقليص إمدادات الأسلحة إلى كييف، وفي الانتخابات العامة التي أجريت يوم السبت الماضي في سلوفاكيا، فاز رئيس الوزراء السابق فيكو، الذي دعا في برنامجه إلى وقف الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضافت أن ثلاثًا من الدول الخمس المتاخمة لأوكرانيا، باستثناء روسيا وبيلاروس - بولندا وسلوفاكيا والمجر - لن تؤجج الصراع الروسي الأوكراني.

وذكرت الصحيفة "هذه ليست أخبار جيدة جدًا لأوكرانيا، ولا للولايات المتحدة، ولا لحلف شمال الأطلسي، ولا لبروكسل. ربما أصبحت أورسولا فون دير لاين وجوزيب بوريل، المؤيدان المتحمسان للدعم الشامل لأوكرانيا”.