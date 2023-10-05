جنرال أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا في الحرب .. ويكشف السبب

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون” دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا خسرت الصراع بالفعل بسبب استنفاد المخزونات العسكرية الغربية.

نفاد الذخيرة والمعدات

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”، أن "واشنطن وحلفائها ينفدون من الذخيرة والمعدات، كما أن الدعم الداخلي لأوكرانيا ينضب".

وأضاف أن “الحقيقة القاسية أن الحرب بالوكالة في أوكرانيا حرب خاسرة”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحول من "أمير إلى وضيع" في غضون بضعة أشهر فقط.

وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال ماكجريجور: "لقد تحول زيلينسكي من أمير إلى وضيع في غضون أشهر قليلة.. الأسلحة الغربية في أيدي جنود أوكرانيين مجندين غير مدربين وسيئي القيادة لم تحسن الوضع في كييف. لقد سئم الجنود الأوكرانيون من الموت، ومشاعرهم لها ما يبررها".

وأضاف أنه “على خلفية إخفاقات زيلينسكي، بدأت الدول الغربية في البحث عن طريقة للخروج من الصراع في أوكرانيا”.