عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يعلن هزيمة أوكرانيا في الحرب .. ويكشف السبب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون” دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا خسرت الصراع بالفعل بسبب استنفاد المخزونات العسكرية الغربية.

نفاد الذخيرة والمعدات

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”، أن "واشنطن وحلفائها ينفدون من الذخيرة والمعدات، كما أن الدعم الداخلي لأوكرانيا ينضب".

وأضاف أن “الحقيقة القاسية أن الحرب بالوكالة في أوكرانيا حرب خاسرة”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تحول من "أمير إلى وضيع" في غضون بضعة أشهر فقط.

وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال ماكجريجور: "لقد تحول زيلينسكي من أمير إلى وضيع في غضون أشهر قليلة.. الأسلحة الغربية في أيدي جنود أوكرانيين مجندين غير مدربين وسيئي القيادة لم تحسن الوضع في كييف. لقد سئم الجنود الأوكرانيون من الموت، ومشاعرهم لها ما يبررها".

الغرب يتخلى عن أوكرانيا.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يوجهان ضربة قوية لـ كييف

سنحقق أهدافنا.. بوتين يعلن خسائر كارثية لـ أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد

وأضاف أنه “على خلفية إخفاقات زيلينسكي، بدأت الدول الغربية في البحث عن طريقة للخروج من الصراع في أوكرانيا”.

زيلينسكي أوكرانيا ماكجريجور واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

موضوعات متعلقة

مجلس القيادة اليمني يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

بوتين يكشف عن مفاجأة بشأن التحقيق في تفجير نورد ستريم

بوتين: نواصل إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي وندفع الأموال لأوكرانيا مقابل العبور

مفاجأة مدوية.. ترامب يخشى تعرضه للتسمم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بوتين يعلق على تصفيق زيلينسكي للنازي الأوكراني في البرلمان الكندي

المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يكشف مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات

الغرب يتخلى عن أوكرانيا.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يوجهان ضربة قوية لـ كييف

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يوافق على بقاء قوات حفظ السلام في الصومال.. بشرط

مصطفى بكري لـ الطنطاوي : ما غرض سفرك من لبنان إلى الأردن

الري: سد إسماعيل بمطروح حجز 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

عاجل| نجم الاتحاد السعودي على عتبة الانتقال للأهلي في يناير مجانًا.. ما القصة؟

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مُغر لذوي الاحتياجات

رعب يجتاح العالم بسبب بق الفراش.. فرنسا تعلن الطوارئ| والعرب أول المتضررين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسألكم الدعاء.. منشور جديد على صفحة هاني الناظر بعد الإعلان عن مرضه

طبيب الروشتة المجانية يحتاج الدعاء .. القصة الكاملة لـ مرض هاني الناظر

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

امسك أعصابك.. حسين الشحات يدخل في مشادة مع مدربه اثناء مباراته مع إنبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ