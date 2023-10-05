مصطفى بكري: اللي عايز يرجع الجماعة الإرهابية يعمل توكيل لـ أحمد الطنطاوي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عما صرح به خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، والذي أكد أن موقف أحمد الطنطاوي من الإخوان مرفوض سياسياً لكونه يفتح الباب لاتهامه بالسعي لمغازلة جمهور الإخوان ليدعموا حملته ويمنحوه أصواتهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن خالد داوود أكد أن ردود أحمد الطنطاوي حول موقفه من الإخوان لا تبدو مرضية لقطاع واسع من المواطنين لا يرغب في عودة المهزلة التي كانت قائمة لعقود قبل 2013 وجعلت من الإخوان دولة داخل الدولة بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة.

تقف على موقفك

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن خالد داود وصف موقف المرشح المحتمل بالمائع، معلقا “أرجو من كل مواطن مصري أن تقف على موقفك من جماعة الإخوان، فمن يريد عودة جماعة الإخوان للساحة السياسية مرة أخرى يعمل توكيل لأحمد الطنطاوي”.