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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

الاستاذ يحي عاطف
الاستاذ يحي عاطف

يحتفل العالم بـ يوم المعلمين في 5 أكتوبر من كل عام، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «UNESCO» منذ عام 1994.
 

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أدوات مدرسية وتكريم المدرس..جوجل يحتفل بيوم المعلم العالمي

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في يوم المعلم العالمي.. ماذا قدم البرلمان من تشريعات لمربي الأجيال؟


وتحدث الأستاذ يحي عاطف عسر، المعلم الخبير ومدير إدارة بالأزهر الشريف، إلى موقع صدى البلد في حديث خاص قائلا “ نشهد حرصا شديدا من الدولة المصرية بإصلاح أحوال المعلم المصري، وذلك وفقا لمقتضيات الأمور الإصلاحية التي تتطلبها المهنة من ناحية، وكذلك تحسين الأوضاع والظروف الاقتصادية للمعلم من ناحية أخرى.”
 



أرقام إحصائيات المعلمين في مصر

 

وأضاف الأستاذ يحى قائلا " نجد أرقام وإحصائيات عدد المعلمين في مصر عند قراءتها تحتاج إلى جهود كبيرة للإصلاح فهناك 1.099 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي في مستويات التعليم العام والفني والأزهري يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خـلال 2022 / 2023، و63.2 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، منهم 59.4 ألف معلم بالتعليم العام، و3.8 آلاف بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ منهم 1.2 مليون تلميذ بالتعليم العام، و188.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري خلال  2022 / 2023، و485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي، منهم 419.3 ألف معلم بالتعليم العام، و66.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ منهم 13.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، و1.4 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري خلال  2022 / 2023."

 

وفيما يتعلق بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة فهناك 7.7 ألف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 141.5 ألف تلميذ خلال 2022 / 2023، وهناك 9.5 ألف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التربيـة الخاصة لعدد 46.4 ألف تلميذ."

"من هنا نستطيع أن نقول إن الدولة قامت من خلال خططها بتحسين النظام التعليمي، ورفع كفاءة المعلمين، ورفع  كفاءة المدرس الأمر الذي ساهم في التدريس بشكل أفضل للطلاب."

 

وتابع “كما أن جلسات الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد خصصت جلسات تعلقت بإعداد مشروع قانون انشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي نص مثالا في المادة 4 منه أن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها.”


وتقول نهى سلطان، المدرب المعتمد بمركز التعليم المستمر بجامعة عين شمس، وخبيرة بمجال الطفولة المبكرة والتعليم ماقبل المدرسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، "مهنة المعلم من أسمى المهن الموجودة بالعالم، فهي مهنة الأنبياء والرسل، وهي من أصعب المهن لما يقوم به المعلمون من تربية ونصح وتوجيه قبل التدريس في حد ذاته، كما يحاول المعلم طوال الوقت أن يكون قدوة لطلابه ليبقى له أثره الطيب على مر السنين." 

وتضيف نهى سلطان، التي عملت بمدارس ومؤسسات دولية لأكثر من ١٢ عاما خارج مصر “كما أن متطلبات مهنة المعلم وفقا للمنظومة الحديثة بالدولة وجهودها في تطوير التعليم  أصبحت اكثر تحديثا عما قبل، فالمعلم الآن يخضع للعديد من الدورات التدريبية ويطور نفسه ذاتيا من خلال البحث الإلكتروني  والقراءات الحرة، فأصبح المعلم مسؤولا أيضا عن التحديث وتقديم المعلومات من خلال طرق حديثة متطورة تواكب الأجيال الجديدة." 
 

 


ويوافق يوم المعلمين العالمي، تاريخ اعتماد التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والتي تحدد المعايير الدولية الخاصة بـ حقوق ومسؤوليات المعلمين، فقد تأسس يوم المعلم العالمي عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وفي معظم البلدان، يعتبر يوم المعلم يوم عطلة رسمية، حيث تقام العديد من الفعاليات والاحتفالات تكريما للمعلمين.


واختتمت نهى سلطان حديثها برسالة شكر للمعلم المصري قائلة “شكرا لكل معلم ومعلمة آمنوا بقدراتهم وسعوا لتقديم الأفضل لطلابهم ودعمهم وتقديم العون لهم دائما، انتم دائما بالقلب، تحية لكل معلم ومعلمة ترك بصمة في ذاكره أجيال كتير، المعلم الحقيقي من يقدم المعلومة من القلب ...قبل أن يقدمها من الكتب، لذلك في قلب كل منا مكان مميزة لمعلم او معلمة كانوا سبب الإلهام والنجاح والدعم بالحياة."

نهى سلطان


جوجل تحتفل بيوم المعلم 

 

وشاركت جوجل بتصميم على صفحتها الرئيسية ووجهتها برسمة تخيلية، تظهر خلالها المعلم بالشمس التي تشرق بضوئها على الطلاب وتزرع داخلهم ما يساهم على النماء والازدهار، فيما قدّمت الطلاب في شكل نباتات تمسك بين يديها بالكتب وتتلقى العلم من معلمها فتزيد في المعرفة.


يعود تاريخ اختيار اليوم العالمي للمعلمين، الذي يتزامن مع اليوم 5 أكتوبر وتعترف به غالبية دول العالم، إلى منظمة اليونسكو التي أعلنته عام 1994، ومنذ ذلك الوقت تحتفل العديد من الدول بيوم المعلم العالمي. ولفتت اليونسكو إلى أن ذلك اليوم العالمي يتم تنظيمه بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) واليونيسيف والتعليم الدولي (EI).

يوم المعلمين الأمم المتحدة العالم

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