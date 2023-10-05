في يوم المعلم العالمي.. ماذا قدم البرلمان من تشريعات لمربي الأجيال؟

احتفل محرك البحث “جوجل” اليوم بيوم المعلم العالمى، وهو يوم دولي يقام سنويًا في 5 أكتوبر. تأسس في عام 1994، للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو / منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ماذا قدم البرلمان للمعلمين من قوانين بهدف دعمهم، والذى سنسرده من خلال ما تضمنه قانون التعليم فى آخر تعديل له عام 2022.

قانون التعليم

وتضمن اخر تعديل ببعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 2297 لسنة 2022 تعديلات لعدد من المواد.

ونصت المادة الأولى من قانون التعليم: استبدل عبارة بوابة الوظائف الحكومية بعبارة بوابة الحكومة المصرية أينما وردت باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، كما تستبدل بنصـوص المــراد أرقام: (4) و(٦) و(۱۰) و(۱۲) منها.

كما نصت المادة 4 من قانون التعليم : يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها في المادة 70 من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المحافظ المختص لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى - من شهادة أو إجازة التأهيل التربوي - خريجو كليتي الخدمة الاجتماعية، والآداب: قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائي، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، وذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:

1 - حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة، وتحديد التخصصات المطلوبة، وأعدادها في ضوء الاحتياجات، واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعمال شئونه.

2 - موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو التعاقد؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

3-إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين.