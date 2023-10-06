بيان شديد اللهجة من السعودية لإسرائيل .. تفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مساء أمس الخميس نددت من خلاله بممارسات إسرائيل الاستفزازية في المسجد الأقصى.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيلين باقتحام باحات المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وقالت في البيان: "تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وأكدت أن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت وزارة الخارجية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

كما شددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.