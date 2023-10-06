في ذكرى النصر العظيم .. أثر حرب أكتوبر على الإبداع

لعب انتصار أكتوبر المجيد دورا بارزا في الثقافة والفن، وساعد الانتصار الأدباء على إبداعات العديد من المؤلفات التي دار حول المعركة، وتناولت بعض الأعمال الأخرى وتفاصيل الحرب، كما تم تصوير العديد من الأعمال السينمائية التي تناولت معركة حرب أكتوبر.

وظهرت بعد الحرب المجيدة كتابات عبرت عن وقائع النصر في القصة القصيرة، والرواية، والمسرح، والسينما، بل لقد امتد التأثير لفنون أخرى منها الأغنية المصرية، والموسيقى، ولوحات الفن التشكيلي، وبِتنا نقرأ أعمالا تتناول بطولة وشهامة الجندي المصري، وقدرته على المنازلة، وقدرته على تطويع السلاح لتكبيد العدو الصهيوني خسائر فادحة.



ونرصد في هذا التقرير أبرز الأعمال الإبداعية التي عبرت عن حرب أكتوبر المجيدة، حيث كانت رائعة الأديب الكبير جمال الغيطاني عن حكاية المواطن والجندي المصري "عبد الرحمن"، الذى اختفى خلال الفترة ما بين نكسة 1967 وحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وظل أهله وأقاربه يبحثون عنه طوال الفيلم ليجدوا كل مرة من يؤكد لهم أنه كان موجودا في إحدى المدن ولكن باسم آخر.



و"حكايات الغريب" مجموعة قصصية كتبها الغيطاني عام 1976 وركزت على روح أكتوبر التي تفجُّرت شعبيًّا، خصوصًا أثناء حصار السويس، حيث وجد المواطن المصري البسيط نفسه أمام التحدي الكبير، فأبى أن يترك أرضه، ودافع عنها بكل ما يمكنه من قوة، وقصة "حكايات الغريب" منقولة عن قصة حقيقية لسائق بمؤسسة صحفية هو عبدالعزيز محمود والذى استشهد في فترة حصار السويس، والتي وثقها الغيطاني حين كان مراسلًا حربيًا في الفترة بين 1969 و1973.

وكذلك "الحرب في بر مصر" محمد يوسف القعيد، "موسم العنف الجميل" فؤاد قنديل، "الرصاصة لا تزال في جيبي" لإحسان عبدالقدوس وقد تحولت إلى فيلم، "دوي الصمت" علاء مصطفى.