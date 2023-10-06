سيول مطروح.. التنمية المحلية: حواجز ترابية ودعم من المحافظات ينهي الأزمة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا، اليوم الجمعة، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية الذي تعرضت له محافظة مطروح، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات التي اتخذتها المحافظات التي تعرضت لموجة من الطقس السيء، وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي سقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة على عدة مدن ومناطق بمحافظة مطروح، مساء الأربعاء 4-10-2023، وهي وادي إسماعيل بالكيلو 4 ووادي الرمل والخروبة والقصر وسوق ليبيا، واستمرت أعمال رفع تجمعات المياه ومحاولة السيطرة على الأزمة حتى يوم الخميس.

كما تم إنشاء حواجز ترابية على طريق السلوم مسار سير وادي الخروبة إلى البحر.

وأوضح التقرير عدم تأثر وادي إسماعيل بالكيلو 4، وبداية انخفاض منسوب المياه بالسد.

وفي مدينة النجيلة، تم عمل فتحات في الرصيف والجزيرة الوسطى؛ لتصريف المياه، وتسيير حركة المرور.

وتضمن التقرير أنه في ظل تصاعد الأزمة؛ طلبت محافظة مطروح دعما من المحافظات المجاورة، حيث وصلت 13 سيارة شفط، وسيارة واحدة خاصة بالأزمات من محافظة الإسكندرية، تم توزيعها بالمناطق الساخنة.

كما وصلت 12 سيارة من محافظة البحيرة (5 سيارات من وادي النطرون ، و4 من أبوالمطامير، و2 من كفر الدوار، وسيارة واحدة من بدر)، وتم توزيعها أيضا بالمناطق الساخنة.

واستمرت أعمال رفع التجمعات على قدم وساق، بمعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومعدات المحافظة، وتم تكوين مجموعات عمل مع معدات الدعم، واستمر العمل بذات الكفاءة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ومن جهته، أكد اللواء هشام آمنة أن مجموعات العمل تمكنت من رفع كل تجمعات المياه بالمناطق الساخنة، وهي القصر والخروبة ومنطقتي سوق ليبيا واللوكس، وتم سد أماكن تسرب المياه إلى المدينة، وفتح الطريق كليًا، وشفط جميع المياه من الطريق الدولي، ومنطقة السجل المدني، وأمام عمارات الكيلو 4، حيث تم نهو جميع الأعمال بهذه المناطق، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وجار استمرار العمل على رفع التجمعات بالشوارع الداخلية.

وأشار إلى أن المتابعة جارية مع المحافظة، بشأن إجراءات ما بعد الأزمة، وبحث الدروس المستفادة وتصحيح الأخطاء.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوءا في أحوال الطقس، لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد على غرفة العمليات بالوزارة، بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب وزير التنمية المحلية باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظة، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار، واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات في حالة سقوط أمطار.

كما شدد اللواء هشام آمنة على استمرار التنسيق بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية.

وطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بمطروح، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، ووزارة التضامن؛ لمتابعة الوضع المعيشي للأسر المتضررة من السيول والأمطار، وإرسال المساعدات والمواد الغذائية والإعاشة اللازمة لهم.