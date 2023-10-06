عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بعد أزمة المساعدات الأمريكية

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني

تواجه أوكرانيا أزمة مالية جديدة، بعد أيام قليلة من تصاعد المخاوف بشأن استمرار المساعدات الأمريكية؛ إثر الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الثلاثاء الماضي، وتعطل السلطة التشريعية في الولايات المتحدة عن إقرار أي مساعدة لكييف. 

وأعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي. 

وذكر بيان البنك المركزي الأوكراني، أن الانخفاض خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نسبته 1.7% بقيمة 39.7 مليار دولار.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، إن "هذا كان متوقعا؛ لأن البنك الوطني الأوكراني أخرج هذا الشهر كمية قياسية من العملة منذ بداية العام".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الأوكراني عن نقص في العمالة بسبب الهجرة والتعبئة.

ضربة أقتصادية المساعدات الامريكية رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي البنك المركزي الأوكراني احتياطي النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

ترشيحاتنا

ما هو دعاء الوسيلة والفضيلة؟.. لا تفوته بهذا الوقت للفوز بـ4 جوائز

النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

ضربة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بعد أزمة المساعدات الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

بعد إصابة هاني الناظر.. علاقة صادمة بين الصداع والسرطان

فيديو

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ