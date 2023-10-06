ضربة اقتصادية جديدة لأوكرانيا بعد أزمة المساعدات الأمريكية

تواجه أوكرانيا أزمة مالية جديدة، بعد أيام قليلة من تصاعد المخاوف بشأن استمرار المساعدات الأمريكية؛ إثر الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الثلاثاء الماضي، وتعطل السلطة التشريعية في الولايات المتحدة عن إقرار أي مساعدة لكييف.

وأعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي.

وذكر بيان البنك المركزي الأوكراني، أن الانخفاض خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نسبته 1.7% بقيمة 39.7 مليار دولار.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، إن "هذا كان متوقعا؛ لأن البنك الوطني الأوكراني أخرج هذا الشهر كمية قياسية من العملة منذ بداية العام".

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي الأوكراني عن نقص في العمالة بسبب الهجرة والتعبئة.