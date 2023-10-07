مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

فاجأ مغنى الراب الشهير "دريك" بشكل مفاجئ، متابعيه عن توقفه عن الغناء وذلك لمدة سنة كاملة، وذلك بسبب العديد من المشاكل الصحية والتي كشف عنها.

و أصدر دريك إعلانا مفاجئا وذلك في أحدى البرامج الأذاعية قائلا أنه يحتاج إلى القيام بالتركيز على صحته، أولا وذلك قبل كل شيء" وذلك لإصابته بالعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي مؤكدا أنه يعاني من العديد من المشاكل الصحية وذلك منذ عدة سنوات.

لفت مغنى الراب إلى أنه سيقوم بالقيام باغلاق باب الاستوديو وذلك لبعض الوقت حوالي سنة أو أكثر أو لفترة أطول.

وقد شكل تلك الاعلان مفاجئة لمتابعي فن "الراب" حول العالم وخاصة أنه يعد أيقونة في هذا المجال.