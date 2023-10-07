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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم امتناع الزوجة عن الفراش بسبب خيانة زوجها.. اعرفى العقوبة

الزوجين
الزوجين

ورد إلى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، سؤال عن الخيانة الزوجية وامتناع الزوجة عن فراش زوجها بسبب الخيانة.

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وقال مختار مرزوق عبد الرحيم، في فتوى له، إنه مما لا شك فيه أن الزوج مخطئ فيما قام به من خيانة زوجته، لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ.

وتابع أستاذ التفسير: ولو أن الزوجة قامت بواجبها نحو زوجها وبخاصة فيما يتعلق بالجماع لعالجت كثيرا من المشاكل الزوجية، أما امتناعها عن فراش الزوجية فهو أمر منكر وكبيرة متفق عليها ثم إن هذا لن يحل المشكلة بل سوف يزيدها تعقيدا.

وذكر أن الأمر يبلغ غايته في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك - على ما أخبرنا به بعض الأصدقاء - هذا ومن المعلوم أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق.

وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة (إن لزوجك عليك حقا).

كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح).

وأكد أنه لا يجوز للمرأة شرعا الإمتناع عن طاعة زوجها في الجماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون أثمة في هذا الإمتناع.

 

الزوجة الأزهر الخيانة الزوجية النساء

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