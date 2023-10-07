مطلوب بأكثر من نادٍ.. فرج عامر يكشف موقف سموحة من بيع لاعب الفريق

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: "في مدافع في سموحة مطلوب في أكثر من نادٍ، وسموحة رفض مبدئيا الكلام في بيعه لأن الكابتن أحمد سامي يرى أنه لا يوجد بديل له وهذا المركز ناقص بشدة في مصر".

من جانب آخر، ذكر المهندس فرج عامر ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر: "في ذكرى حرب أكتوبر التي شاركت فيها كملازم أول مهندس وشارك أخي الأكبر كرائد مدفعية وشارك ابن عمي كنقيب دفاع جوي وكانت أكبر وأعظم عمل ملحمي في تاريخ مصر التي حققت انتصارًا لم يشهد التاريخ المعاصر مثله".