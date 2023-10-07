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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يحصل على جائزة منتدى المرونة العالمى المنعقد بإمارة دبى

فودة يحصل علي جائزة
فودة يحصل علي جائزة المرونة

أهدت إدارة منتدي المرونة العالمي جائزة وشعار المنتدى الى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تقديرا لجهوده البارزة في مجال المرونة و مجهوداته في الحد من مخاطر الحوادث والكوارث ،
وذلك على هامش مشاركتة في حفل تكريم ومأدبة العشاء والتي أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى ، و الذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي ، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.

كما اهدى فودة درع محافظه جنوب سيناء الى القائد العام لشرطه دبي تقديرا لجهوده في اقامه منتدى المرونه العالمي.


على هامش مشاركته في مؤتمر المرونه العالمي المنعقد باماره دبي بدوله الامارات العربيه المتحده في الفتره من خمسه الى 6 اكتوبر الجاري الذي تنظمه شرطه دبي بالتعاون مع مكتب الامم المتحده للحد من مخاطر الكوارث.


لبى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء دعوه الغداء بنادى ضباط الشرطة بدبى التي اقيمت تكريما للمشاركين في هذا المنتدى الكبير والذي يشارك فيه ما يزيد عن 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدث من جميع انحاء العالم ،وبحضوراللواء محمد حجازي مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث واللواء على عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبى ،ومامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.


وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء باهداء درع محافظه جنوب سيناء للفريق عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطه دبي تقديرا لجهوده الكبيره في اقامه هذا المنتدى العالمي الهام

منتدي المرونة العالمي

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اللواء خالد فودة جنوب سيناء جائزة المرونة العالمي دبي

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