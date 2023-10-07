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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: بيان البرلمان الأوروبي يحمل مغالطات وأكاذيب وتدخل سافر في الشأن المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

استنكرت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بيان البرلمان الأوروبي  بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات ، موكداً أنه بيان يفتقد إلي الحيادية وعدم الموضوعية ويحمل وجهة نظر متحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في مصر مؤكدة  أن البيان يعد تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري.

وأكدت " نبيه " في تصريحات صحفية  ان هناك على إصرار من بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر مشيرة أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لإرساء مباديء دعم حقوق الإنسان والديمقراطية.

فقد أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ذلك وتابعت: أن هذا الهجوم من بعض دول الاتحاد الأوروبي غير مبرر ويحمل مغالطات وأكاذيب  لا تمت للواقع ويتجاهل ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية.

وأشادت د. شيماء نبيه "ببيان مجلس النواب المصري لدحض بيان البرلمان الأوروبي وما يحمله من مغالطات وأكاذيب  الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، مؤكدًة  أن بيان مجلس النواب جاء  ج قويا ويمثل رسالة واضحة للعالم كله، رافضا التدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى.

وأكدت " نبيه " أن القضاء في مصر يتمتع بالإستقلالية والنزاهة ومن غير المقبول التشكيك فيه ، لافتة أن الهيئة الوطنية منذ الوهلة الاولي للإستعداد للإنتخابات الرئاسية اكدت أنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

البرلمان الأوروبي الانتخابات مجلس النواب النواب البرلمان

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