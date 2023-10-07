تحرير 1891 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الانضباطية بكافه المحاور، حيث تم تحرير عدد 1891 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وضبط 705 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع عدد 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية علي مدار الساعة.

‏يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.