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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1891 مخالفة عدم تركيب الملصق ورفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الانضباطية بكافه المحاور، حيث تم تحرير عدد 1891 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ، وضبط 705 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع عدد 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية علي مدار الساعة.

‏يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الحملات المرورية الداخلية الدراجات النارية المخالفات المرورية الملصق الالكترونى مخالفات المرور وزارة الداخلية

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