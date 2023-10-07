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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى بكري: الحرب على الرئيس السيسي هدفها تركيع مصر

مصطفى بكري
مصطفى بكري

شارك الإعلامي مصطفى بكري، رؤيته خلال الفترة المقبلة للانتخابات الرئاسية بمصر.  

وكتب مصطفى بكري، عبر "تويتر: “‏الحملات الممنهجة والمتزامنة ضد مصر في وقت واحد، هدفها تعطيل الانتخابات الرئاسية وإدخال البلاد في فوضى وانقسامات عارمة، يكون الوطن هو ضحيتها. هذه لعبة مكشوفة ولن تحقق أهدافها، لأن الشعب المصري يدرك الحقيقة، ويعرف أن كل ما يجري من حوله، له هدف واحد ووحيد (إسقاط مصر)، وينسون أن جيش مصر هو خير أجناد الأرض”.

وتابع: “‏الحرب علي الرئيس السيسي، تشبه الحرب علي مشروع محمد علي ، ومشروع جمال عبد الناصر، الهدف هو تركيع مصر، ومصر أبدًا لن تركع إلا لله سبحانه وتعالى”. 

وأضاف: “‏الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا غربيًا - إخوانيا ضد مصر، مؤمرات متعددة، ضغوط اقتصادية قاسية عمليات إرهابية والهدف تعطيل الانتخابات مساكين لا يعرفون الشعب المصري، ولا يعرفون جيش وشرطة مصر”. 

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