العثور على جثة ربة منزل أمام مصنع للمواد الغذائية بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل، مجهولة الهوية، أمام مصنع للمواد الغذائية بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتبين أنها بالعقد الرابع من العمر، وترتدي ملابسها بالكامل ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحد من أهل المنطقة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة، ونشر صورة المتوفاة للتوصل إلى أهلها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية أمام أحد مصانع المواد الغذائية بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية، أمام مصنع للمواد الغذائية بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

وتبين أنها في العقد الرابع من العمر، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها علي أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

ورجحت التحريات أن المتوفاة من مدمني المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.