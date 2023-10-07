الحكم خلال أيام.. الزمالك مهدد بعقوبة مالية ضخمة بسبب هذا اللاعب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، آخر تطورات أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب نادي الزمالك السابق مع القلعة البيضاء.

وقال مهيب عبد الهادي، عبر برنامجه “اللعيب” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: "خالد بوطيب يرفض التنازل عن أي مستحقات عليه ويتمسك بالحصول على الغرامة كاملة".

وأضاف: "بوطيب يتمسك بالحصول على 50% من مستحقاته كاش مع تقسيط باقي الغرامة، والحكم النهائي سيصدر خلال أيام".

وتابع: “إدارة الزمالك تتحرك لمحاولة إنهائ الأزمة وديا، والمشكلة كبيرة جدا”.

وتبلغ قيمة مستحقات بو طيب لدى نادي الزمالك نحو 2 مليون و650 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 87 مليون جنيه مصري.

الزمالك يواجه البنك الأهلي

في سياق آخر، يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، اليوم السبت، في تمام السابعة مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك مشواره في الدوري هذا الموسم بتعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب، ليفقد 4 نقاط في بداية رحلة البحث عن استعادة اللقب.