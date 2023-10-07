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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة خالد بو طيب .. هل يتم حرمان الزمالك من قيد اللاعبين مجددا؟

الزمالك
الزمالك

عادت أزمة خالد بو طيب لاعب الزمالك السابق إلى الساحة مجددا، الأمر الذي قد يعيد أزمة وقف القيد للفريق مرة أخرى.. فما القصة؟

ويستعد نادي الزمالك خلال الفترة الحالية للاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير 2024، بعد انتهاء أزمة القيد، الذي حرمت الفريق من إبرام صفقات خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

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انتهاء أزمة القيد بالزمالك 

يذكر أن خالد رفعت، المدير السابق للتسويق والتعاقدات في نادي الزمالك، والمسؤول عن حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، قد أعلن مؤخرا عن نجاحه في رفع حظر القيد للنادي بعد التنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

وتم منع الزمالك من القيد في الصيف الماضي بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق، حيث حصل اللاعب على حكم رسمي بأحقيته في 180 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة لمبلغ 90 ألف دولار كتعويض.

هذا بالإضافة إلى عدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والخاصة بفسخ تعاقد لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي شيكابالا والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار.

أزمة خالد بو طيب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادى، كواليس جديدة بشأن قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق، والذي حصل خلال وقت ماضى على حكم بإلزام الابيض بدفع مبلغ مليوني و700 ألف يورو، من المحكمة الرياضية.

ووفقا لتصريحات مهيب، فإن اللاعب المغربي رفض التنازل عن أي مستحقات له لدى الزمالك، ويتمسك بحصوله على قيمة الغرامة كاملة، حيث اشترط الحصول على 50% من قيمة الغرامة من القلعة البيضاء كاش بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي.

وشدد على أن الحكم النهائي بتلك القضية سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسعى إدارة الفارس الأبيض لحل الأمور وديا.

مباراة الزمالك اليوم

من المقرر أن تقام مباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.

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