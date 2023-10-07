التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام البنك الأهلي يشهد عودة نجم الفريق

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وعاد المدافع محمود علاء لتشكيل الزمالك، بعدما غاب عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة، لتلقيه طردا في مباراة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الأولى.

وضم تشكيل الزمالك المتوقع كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين من تعادلين أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

ويحتل البنك الأهلي المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما خسر أما كل من من طلائع الجيش وبيراميدز.

ويسعى الزمالك أمام البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا، وتعويض التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.