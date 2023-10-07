أوسوريو: جمهور الزمالك له الحق في انتقاد التشكيل بعد الهزيمة فقط

علق الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك على تأهل الأبيض إلى دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أوسوريو في تصريحات تلفزيونية، جماهير الزمالك أثبتت أنهم الأفضل في مصر علي الاطلاق.

وتابع هناك دعم ومساندة كبيرة حصل عليها الفريق خلال المباراة، ونجحنا في تحقيق الانتصار، والعبور إلى الدور القادم من مسابقة كأس الكونفدرالية، دائما هدفنا هو الظهور بأفضل شكل.



وشدد أوسوريو على أن جمهور الزمالك له الحق في انتقاد التشكيل ولكن ليس قبل انطلاق المباراة، الحديث يكون عقب نهاية المباراة، وهزيمة الفريق بسبب التشكيل.

واختتم أوسوريو تصرحاته ، دعم جماهير الزمالك للفريق يجب ألا تكون مشروطة بمشاركة اللاعبين خلال اللقاء من عدمه خلال الفترة القادمة.