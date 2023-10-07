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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام .. الزمالك يتفوق على البنك الأهلي في الدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض فريق الزمالك مباراة قوية في السابعة من مساء اليوم السبت، عندما يحل ضيفا على البنك الأهلي باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين من تعادلين أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

ويحتل البنك الأهلي، منافس الزمالك في مباراة اليوم المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما خسر أمام كل من من طلائع الجيش وبيراميدز.

ويسعى الزمالك أمام البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا، وتعويض التعادل الأخير أمام المقاولون العرب.

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تاريخ لقاءات الزمالك مع البنك الأهلى فى جميع البطولات 

التقى نادى الزمالك مع البنك الأهلى فى 7 مباريات رسمية فى جميع البطولات  الدورى العام وكأس الرابطة. 

وفاز نادى الزمالك فى 4 مباريات وهزم فى مبارة وحيدة وسيطر التعادل على الفريقين فى  مباراتين.

هدافى البنك الأهلى أمام الزمالك فى جميع البطولات عاصم صلاح وكريم بامبو ومحمد هلال برصيد هدفين لكلا منهما .

 أكبر فوز تاريخى للزمالك على البنك الأهلى جاء بنتيجة 4/1 فى أول لقاء رسمى بين الفريقين وبالتحديد فى الدور الأول موسم 20/21 أحرز أهداف الزمالك حميد أحداد هدفين وزيزو هدف وأوباما هدف وأحرز هدف البنك الأهلى عاصم صلاح. 

ويعتبر أكبر فوز تاريخى للبنك الأهلى على الزمالك فى بطولة كأس الرابطة بنتيجة 3/0 دور الــ 16 موسم 22 / 23.

وأحرز أهداف البنك الأهلى كريم بامبو ومحمد هلال وعبدالله جمعة فى مرماه.

وسجل نادى الزمالك 10 أهداف فى شباك البنك الأهلى ودخل مرماه 7 أهدف فى جميع البطولات.

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لقاءات الزمالك مع البنك الأهلى فى الدورى العام 

التقي الزمالك مع البنك الأهلى فى 6 مباريات خلال مواجهتهما فى بطولة الدورى العام المصرى. 

فاز نادى الزمالك فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتين.  

هدافى الزمالك أمام البنك الأهلى فى بطولة الدورى العام هما حميد أحداد وزيزو وسيف الدين الجزيرى برصيد هدفيين لكلا منهما

هداف البنك الأهلى أمام الزمالك فى بطولة الدورى العام عاصم صلاح برصيد هدفين. 

أكبر وأول فوز للزمالك على البنك الأهلى فى بطولة الدورى العام بنتيجة 4/1 فى الدور الأول موسم 20/21 وأحرز اهداف الزمالك كلا من  حميد أحداد هدفين وأوباما هدف وزيزو هدف وأحرز للبنك الأهلى عاصم صلاح .

ثانى مبارة بين الزمالك والبنك الأهلى فى الدور الثانى موسم 20/21 وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1 .

أحرز للزمالك أيمن حفنى و للبنك الأهلى كريم بامبو

ثالث مباراة بين الزمالك والبنك الأهلى فى الدور الأول موسم 21/22 وانتهت بالتعادل الايجابى 1/1 أحرز للزمالك زيزو وللبنك الأهلى محمد هلال .

رابع مباراة بين الزمالك والبنك الأهلى فى الدور الثانى موسم 21/22 وانتهت بفوز الزمالك 2/1 بعد تأخرة فى النتيجة . 

أحرز للزمالك سيف الدين الجزيرى هدفيين و هدف البنك الأهلى أحرزة عاصم صلاح .

خامس مباراة بين الزمالك والبنك الأهلى فى الدور الأول موسم 22/23 وانتهت بفوز الزمالك 1/ 0  هدف فى الوقت القاتل احرزه يوسف أسامة نبية . 

سادس مباراة بين الزمالك والبنك الأهلى فى الدور الثانى موسم 22/23 وانتهت بفوز الزمالك 1/0 أحرز هدف الزمالك الونش بعد رأسية أصطدمت بالقائم وسكنت داخل الشباك .

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بطولة كأس الرابطة 

شارك فريق الزمالك بالصف الثانى أمام فريق البنك الأهلى فى مباراة واحدة فقط وبالتحديد فى دور الــ 16 موسم 22/ 23 وفاز البنك الأهلى بنتيجة 3/0.

أحرز أهداف البنك الأهلى محمد هلال وكريم بامبو وعبدالله جمعة فى مرماه. 

الزمالك البنك الاهلي الدوري طلائع الجيش بيراميدز كأس الرابطة كريم بامبو

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