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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إثارة في استاد القاهرة| "خناقة" الشحات.. سر غضب كولر.. ونسر الأهلي يصطاد إنبي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول للنادي الأهلي من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

ونجح الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي في تسجيل  الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذي سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور نجم النادي الأهلي النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

وشهدت مباراة النادي الأهلي وانبي العديد من اللقطات المثيرة على مدار مجريات اللقاء .

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خناقة الشحات مع مدرب الأهلي 

ظهر لاعب وسط الأهلي حسين الشحات عصبيا في مواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر، وخرج عن النص ليحصل على إنذار بسبب العصبية، وانتهى الأمر بمشادة مع المدرب سامي قمصان عقب استبداله في الشوط الثاني من المباراة، التي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة.
ودخل جناح النادي الأهلي حسين الشحات، في مشادة كلامية مع سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أثناء استبداله في مباراة إنبي.
بدأت المشكلة أثناء استبدال الشحات، حيث كان اللاعب لديه إنذار ويسير بشكل بطيء وسط مطالب من الحكم بسرعة خروجه من أقرب نقطة.
وبسبب تخوف المدرب سامي قمصان من تعرض اللاعب للطرد، طالبه بسرعة الخروج، ليرد اللاعب أنا عملت إيه؟ قبل أن يتدخل خالد بيبو مدير الكرة لانهاء الامر”.

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احتفال نسر الأهلي 

أحرز الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي هدفه الأول منذ التعاقد معه في شباك انبي .

واحتفل الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي على طريقة النسر بعد تسجيله الهدف الثاني لصالح المارد الأحمر في شباك نادي انبي. 

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طائرة وتحية خاصة لإمام عاشور 

شهدت مباراة النادي الأهلي ونظيره انبي مساء أمس الأربعاء تألق إمام عاشور عقب نزوله بديلا في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ونجح إمام عاشور فى تسجيل الهدف الثالث بعد توغل فى دفاعات فريق انبي وسدد الكرة قوية داخل شباك حارس الفريق البترولي.

وظهر إمام عاشور بعد تسجيله هدف النادي الأهلي الثالث في شباك انبي باحتفال الطائرة ونال تحية خاصة من جماهير النادي  الأهلي.  

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غضب كولر 

ظهر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي غاضبا من خارج الخطوط خلال مجريات لقاء انبي.

غضب كولر مدرب النادي الأهلي جاء بعد إهدار العديد من الفرص الضائعة أمام انبي. 
ووجه كولر مدرب النادي الأهلي لاعبيه إلي ضرورة التقدم للأمام لمنع لاعبو انبي من الضغط المتقدم وتهديد دفاعات القلعة الحمراء خاصة فى الشوط الثاني. 

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