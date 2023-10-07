عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على المدة القانونية لتأخير ترقية الموظف

صدى البلد

نظم قانون الخدمة المدنية كل الأمور المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين وحركة الترقيات، محددا المدة القانونية لتأخير ترقية الموظف.


وحدد القانون حالات يمنع فيها الموظف من الترقية وهم: 

1- الوقف

نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.


وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

 

2 - الجزاءات 

كما تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.


3- الإعارة 

يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥


4-الإجازات 
- لا يحق للموظف الترقية إذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل

-لكن يستثني من ذلك الاجازة المرضى أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

 

وطبقا للقانون ، فإن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى.

 

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية. 
 

قانون الخدمة المدنية ترقية الموظفين الموظفين ترقية ترقية الموظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

حملة السيسي: القاهرة أعلى المحافظات في عدد توكيلات التأييد تليها الجيزة

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

ترشيحاتنا

المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

قوات حفظ السلام تعلن تعزيز قواتها على حدود جنوب لبنان

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك في 25 موقعا بينهم قاعدة رعيم

محمود فوزي: الجيزة أكثر المحافظات تأييدا لـ الرئيس السيسي.. فيديو وصور

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

الوطنية للانتخابات: المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الراهب

بفستان أحمر.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

بعباءة واسعة.. مريم أوزرلي تتألق بإطلالة مختلفة من أبو ظبي

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ