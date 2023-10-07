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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2008 يكتسح المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد

صدى البلد

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 علي فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد تحت قيادة جيدو هوفمان .


وأحرز الأهداف لفريق زد كل من:

سلمان محمد هدف .
زياد الجزار هدف .
محمد مصطفى هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد بمباراة اليوم.  

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كل من :
المدير الفنى ك/جيدو هوفمان 
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
اخصائي د/ محمد حسام الدين
إداري ك/ عمرو كرم 
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد 
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسئول مهمات/ حسن عمران

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