حزب التجمع: المقاومة الفلسطينية حق مشروع ضد الاحتلال الصهيوني

أصدر حزب التجمع بيانًا أكد فيه أنه في الوقت الذي تصاعدت فيه الممارسات العدوانية العنصرية لأجهزة الكيان الصهيوني، والاعتداءات المتكررة على الأقصى والمقدسات والإغلاقات والاقتحامات، والتدمير للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومسلسل القتل اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني دون رادع.

وأضاف: وفي ظل الغطرسة الإسرائيلية التي لا تعترف بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس جاءت العملية البطولية الشاملة للمقاومة الفلسطينية لتجدد التأكيد علي حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة طبقا للقوانين الدولية.