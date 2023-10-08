علي جمعة: 90 صنفا يستظلون تحت عرش الرحمن يوم القيامة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إننا ندعو الله عزوجل دائما، بأن يسقنا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي" ردا على سؤال: هل من الممكن رؤية النبي؟ أن يوم القيامة أخبر الله عنها بأنه كألف سنة مما نعيش فيها، ولذلك لو وقف 2 مليار مسلم أمام النبي للشرب من يده لكفى هذا اليوم عددهم.

وأشار إلى أن هذا من فضل الله علينا، ولذلك ندعو الله بقولنا "الله اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، كما ورد في البخاري أن النبي يسقينا بيده من حوضه.

وذكر أن الأمل في فضل الله كبير، سواء من المخطئ والمقصر، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، منوها أن الله لن يرحمنا لتقصيرنا، ونسأل الله أن يجعلنا في ظل عرشه.

وأوضح، أن الله يظل في عرشه جملة من البشر، الشيخ الزرقاني وصلهم إلى 90 صنف من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.