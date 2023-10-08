خبير التحكيمي: طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي غير صحيح

نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات أحمد الشناوي الخبير التحكيمي طرد محمد عواد عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب احمد حسن : أحمد الشناوي الخبير التحكيمي: طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي غير صحيح.

وتعرض الحارس محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك، للطرد المباشر، خلال مواجهة البنك الأهلي، في اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي، منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرًا على حساب نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 3 بالدوري الممتاز.



وبهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.