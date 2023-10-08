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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام مرعي يكشف سبب فوز الزمالك بمباراة البنك الأهلي

الزمالك
الزمالك

أعرب عصام مرعي، مدير قطاع الناشئين بالزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفارس الأبيض على البنك الأهلي بالمباراة التي جرت مساء أمس بالدوري المصري.

وقال عصام مرعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" الزمالك حقق فوزا صعبا على منافس عنيد، والتغييرات المستمرة في الدفاع مانت أحد أسباب تراجع الزمالك

وتابع عصام مرعي: "تراجع البنك الأهلي منح الزمالك فرصة للعودة في النتيجة، وتنوع الهجوم واستغلال الأطراف منحت الزمالك التفوق أمام البنك الأهلي".


ونجح الزمالك بفضل هدف شيكابالا في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفارس الأبيض 2-1، مساء السبت، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.


بهذه النتيجة يحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.

 

الزمالك البنك الاهلي

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