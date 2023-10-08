الهند تعيش مشاهد مروعة جراء الفيضانات.. والجيش يحذر من ذخائر جرفتها المياه

يشهد شمال شرق الهند فيضانات تعتبر الأسوأ من نوعها، بينما حذّر الجيش من أنّ الذخائر التي جرفها طوفان المياه تشكّل خطراً على السلامة العامة.

وضربت سيول عنيفة ولاية سيكيم ، بعد الفيضان المفاجئ لبحيرة جليدية. ويحذّر علماء المناخ من أنّ خطر حدوث كوارث مماثلة يهدد جميع أنحاء جبال الهيمالايا مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وذوبان الجليد، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

فيما قال مفوض الإغاثة في الولاية أنيلراج راي: "تم حتى الآن العثور على 26 جثة في سيكيم".



بدوره، أفاد قائد شرطة منطقة جالبايغوري، بأنّ فرق البحث والإنقاذ انتشلت ثلاثين جثة أخرى من حوض نهر تيستا في ولاية البنغال الغربية المجاورة.

