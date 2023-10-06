مصرع أكثر من 40 شخصاً في فيضانات الهند

أعلنت السلطات الهندية ، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم إثر فيضانات بحيرة جليدية في جبال الهيمالايا.

كان العلماء والسلطات الحكومية يعملون على نظام إنذار مبكر للفيضانات الجليدية في بحيرة في جبال الهيمالايا في شمال شرق الهند عندما فاضت ضفافها هذا الأسبوع مما أدى إلى عواقب مميتة.

شهدت ولاية سيكيم الجبلية حالة من الفوضى، اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والانهيار الجليدي في مقتل 40 شخصًا على الأقل.

وكانت هذه واحدة من أسوأ الكوارث في المنطقة منذ 50 عاما، وظل أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين يوم الخميس.

وقال مسؤولون مشاركون في المشروع لرويترز إن الجزء الأول من النظام، وهو عبارة عن كاميرا لمراقبة مستوى بحيرة لوناك وأدوات الطقس، تم تركيبه الشهر الماضي.

وقال العلماء إنه إذا تم تشغيل نظام التحذير بكامل طاقته، فمن الممكن أن يمنح الناس المزيد من الوقت للإخلاء. قال أحد العلماء إن أنظمة الإنذار المبكر الجليدية يمكن أن تمنح السكان عادةً بضع دقائق إلى ساعة من الإشعار.

ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن تفاصيل نظام التحذير الخاص ببحيرة لوناك.