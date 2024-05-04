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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوى عثمان : سعيدة بتكريمي من وزارة التضامن عن مسلسل حق عرب

سلوى عثمان
سلوى عثمان

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الفنانة سلوى عثمان عن دورها في مسلسل "حق عرب" شخصية ماجدة الأم الحنونة على تخاف علي اولادها من  الإدمان الذي عرض في رمضان الماضي.

 

وعبرت سلوى عثمان لـ صدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن سعادتها بالتكريم ووجهت الشكر للوزيرة نيفين القباچ و أكدت أن الفن رسالة دائماً.


يذكر أن مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي  ، سلوي عثمان ووفاء عامر وكارولين عزمي رياض الخولي ،  ووليد فواز ودينا فؤاد من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.  

 

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حق عرب التضامن الاجتماعي سلوي عثمان الإدمان

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