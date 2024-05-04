سلوى عثمان : سعيدة بتكريمي من وزارة التضامن عن مسلسل حق عرب

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الفنانة سلوى عثمان عن دورها في مسلسل "حق عرب" شخصية ماجدة الأم الحنونة على تخاف علي اولادها من الإدمان الذي عرض في رمضان الماضي.

وعبرت سلوى عثمان لـ صدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن سعادتها بالتكريم ووجهت الشكر للوزيرة نيفين القباچ و أكدت أن الفن رسالة دائماً.



يذكر أن مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي ، سلوي عثمان ووفاء عامر وكارولين عزمي رياض الخولي ، ووليد فواز ودينا فؤاد من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

IMG_20240504_064832

IMG_20240504_064816

IMG_20240504_064756