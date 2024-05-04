عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: مستعدون لإعادة النظر في المقترحات الجادة بشأن التسوية مع أوكرانيا

صدى البلد

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد روسيا لإعادة النظر في المقترحات الجادة بشأن التسوية في أوكرانيا، مُؤكدة أن بلادها لن تتسامح مع سياسة التهديدات والابتزاز.


وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال حول التنازلات المستعدة موسكو لتقديمها ضمن عملية التسوية الدبلوماسية حول أوكرانيا، "إن روسيا مستعدة لمراجعة المقترحات الجادة بالفعل، والتي تستند إلى الواقع وتتوافق مع مصالح الأمنية، لكنها لن تتسامح مع أسلوب الابتزاز أوالتهديدات".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.


يُذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح سابقًا بأن موقف أوكرانيا الرافض لجميع المفاوضات بات معروفا وواضحا للجميع.


يُشار إلى أن زاخاروفا صرحت، في وقت سابق من اليوم، بأن كييف تستعد بشكل علني لهجوم آخر على جسر القرم بدعم مباشر من الغرب.

الكرملين أوكرانيا كييف وزارة الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ : عودة الشناوي للأهلي في هذا التوقيت إضافة كبيرة

عقوبات صارمة .. تجار الدولار فى ورطة

أخبار الفن |سر بكاء شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت .. وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود

بالقانون.. إعفاءات لمن يُوظِّف ذوي الهمم أو يخفض ساعات العمل لهم

منع دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءًا من اليوم

أخبار التوك شو| 3 سيناريوهات تنتظر رفح الفلسطينية.. مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث الهدنة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفات مميزة فى رجل برج الدلو تجعله شريك حياة مثالي

تطبيق الثلج الأبرز.. نصائح بالمجان لتخفيف آلام الأسنان

بدء عرض مسلسل " الإ الطلاق " لـ دينا الشربيني وإياد نصار|صور

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

فيديو

ياسمينا العبد تكشف تفاصيل تطورات دورها فى "البحث عن علا 2" l خاص

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ