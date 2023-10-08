لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

أثار مقطع فيديو مروع قام بتوثيق لحظة صدمة تلقاها سائق يدعى كيفن كوب، وذلك أثناء قيادته للسيارة، وذلك حينما وجد نفسه وجهاً لوجه مع فأر وذلك على غطاء المحرك والذي كان ينظر إليه من الزجاج الأمامي لسيارته، بينما كان هو يقود بسرعة 73 كيلومترا في الساعة.

وأوضح كوب، أنه كان يقترب من نهاية لرحلة تصل مدتها إلى 3 ساعات وذلك من بروكلين إلى منطقة روسكو ، وذلك في ولاية نيويورك الأمريكية لحضور حفل زفاف.

وقال كيفن، إنه يعد مندهش من قدرة القارض على محاولة الصمود وذلك فوق الغطاء، رغم استمراره بقيادته للسيارة ، مؤكدا أن الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي قد كانوا يخبرونه أنه كان يجب عليه القيام بتشغيل ماسحات الزجاج وذلك لمحاولة التخلص منه.

إلا أنه الفأر قد اختفى تحت غطاء المحرك وذلك أثناء القيادة، وعندما وصل كيفن ، وقد قام بفك غطاء المحرك ليرى الفأر يحاول الفرار بسرعة حول المحرك.