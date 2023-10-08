الصحة الفلسطينية: 320 شهيدا و1990 جريحا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة |فيديو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت أن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 320 شهيدا، علاوة على 1990 جريحا جراء هجمات الاحتلال.

قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 260 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلا وإصابة نحو 1800 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم.