تامر أمين: السلام لن يتحقق في ظل وجود احتلال وظلم

علق الإعلامي "تامر أمين" على الاوضاع بين فلسطين وإسرائيل، قائلا:" ماحدث بالأمس أكد على أنه لا يوجد نظام أمني قوي بنسبة 100%".

وأضاف “تامر أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”:" ماذا عن جهاز الموساد المعروف بأنه الاقوى في العالم..أين هو الموساد من تحضيرات عملية طوفان الأقصى"، متابعا:" أحد القادة الفلسطنيين ظهر إعلاميا وتحدث عن خطة طوفان الاقصى".

واسترسل: ما حدث بالأمس دليل على أن الكيان الصهيوني ليس له أساس من الصحة، وأحاديثه كلها أكاذيب، ولذلك يجب علينا أن نعيد فهم الصورة ومانديش حد أكبر من حجمه".

واكمل: السلام لن يتحقق في ظل وجود احتلال وظلم..سيتحقق فقط بالأمل والعدل وإعادة الحقوق لأصحابها".

