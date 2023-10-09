أحمد موسى يقبل رأس أحد أبطال أكتوبر على الهواء

قام الإعلامي أحمد موسى، بتقبيل رأس جندي مقاتل سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، خلال تكريمه بدرع قناة صدى البلد، على الهواء.

وكرم الإعلامي أحمد موسى، 3 من أبطال حرب أكتوبر خلال استضافتهم للحديث عن ذكرياتهم في الذكرى 50 لنصر أكتوبر وكواليس مشاركتهم في الحرب.

وأهدى الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، درع قناة صدى البلد لكل من عميد بحري أحمد مأمون، وفتحي شلبي أحد أبطال حرب أكتوبر، و سيد عباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر.

ومن جانبه، كشف فتحي شلبي، من أبطال حرب أكتوبر، كواليس من أهم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر الحديث، موضحا أنهم لم يكونوا يعلموا بقرار الحرب حتى الساعة الواحدة ونصف ظهر يوم 6 أكتوبر، حينما أخبرهم ضابط برتبة مقدم بالمهام التي سيقومون بها.