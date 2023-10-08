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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر لم تنم بالأمس بسبب أحداث فلسطين

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تكثف جهودها واتصالاتها لمتابعة ومراقبة التطورات في الحرب الإسرائيلية على فلسطين، وذلك في إطار الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع.

وأشار موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدي البلد، إلى أن المسؤولين المصريين يقومون باتصالات مكثفة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وأوضح أن هذه الاتصالات قد لا تعلن علنًا في كل الأحيان.

كما أشار إلى وجود جرائم حرب ترتكب في غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة على مدار الساعة، بالإضافة إلى تصاعد التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بإبادة جماعية.

وأوضح أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا لبحث الوضع، ولكنه قد لا يصدر إدانة بسبب فيتو أمريكي.

وأثار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل جدلاً كبيرًا، حيث أشار موسى إلى أن الدعم الأمريكي يأتي بشكل كبير في صورة تسليح إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول جدية الولايات المتحدة في دعم السلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

أحمد موسى الدولة المصرية الحرب الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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