رشا مجدي: الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي مفعمةً بالنشاط والحيوية |فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، هي حملة مفعمةً بالنشاط و الحيوية، مؤكدة أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحاول ألا تدخر الوقت أو الجهد، لكي تدفع بكل ما لديها من مواد إعلامية و دعائية لحث المواطنين على إنتخاب مرشحهم.

قادرين نفضل أبطال الحكاية

وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج"صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي قالت أمس عبر صفحتها الرسمية:" في كل مكان في مصر هتقابل اللي يشبهلك، شركاء في الدم و الحلم، و القلوب العمرانة بالعزة و القوة..في وشوش المصريين طيبة الدنيا و صبر السنين، و إرادتهم قادرة تبني حياة".

وتابعت:"جوا كل مصري قوة وإرادة ، وحب وخير وطاقة أمل ،كتابنا بيهم التاريخ و قادرين بيهم نفضل أبطال الحكاية".