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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يعقد مؤتمر «التدابير الشرعية والعلمية في مواجهة موجة الغلاء العالمية».. مارس المقبل

أمين عام مجمع البحوث
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية

تعقد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة مؤتمرها العلميّ الأول بعنوان: «التدابير الشرعية والعلمية في مواجهة موجة الغلاء العالمية»، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث تنطلق فعاليات المؤتمر في مارس القادم برعاية من فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، ود. سلامة داوود رئيس الجامعة، ويرأس المؤتمر د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. نبيل محمد عميد الكلية.

«التدابير الشرعية والعلمية في مواجهة موجة الغلاء العالمية».. مارس القادم

يستهدف المؤتمر معايشة واقع كثير من المجتمعات الإسلامية النامية، ورصد الأسباب المؤدية إلى تفاقم مشكلة الغلاء في المجتمعات الإسلامية، وبيان السنن الكونية في قيام وهبوط المجتمعات اقتصاديًا، ورصد الحلول الشرعية المناسبة، وبيان دور المؤسسات المختلفة في مواجهة هذه الأزمات.

وتناقش جلسات المؤتمر مجموعة محاور مهمة، تضم: أولًا: محور التفسير وعلوم القرآن الكريم، ثانيًا: محور السنة النبوية، ثالثًا: محور العقيدة والفلسفة، رابعًا: محور الدعوة والثقافة، خامسًا: محور التاريخ والحضارة، سادسًا: محور الشريعة والقانون.

كما يمكن للباحثين في تخصصات: العقيدة، الفلسفة، التفسير، علوم القران، الحديث وعلومه، الدعوة، الثقافة الإسلامية، الفقه، القانون، علوم اللغة، الآداب، الاجتماع، علم النفس، علم التاريخ، التجارة، وغير ذلك من التخصصات العلمية المتنوعة، المشاركة في جلسات المؤتمر وفعالياته المتنوعة.

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«البحوث الإسلامية» يوجّه القافلة التوعوية السادسة لشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف والإفتاء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف القافلة الدعوية السادسة والمشتركة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى محافظة شمال سيناء لأداء صلاة الجمعة بالمحافظة، وعقد لقاءات توعوية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة التعاون المشترك في المجال الدعوي والتوعوي. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن هذه القافلة تؤكد على أهمية العمل المشترك في مجال التوعية المجتمعية الشاملة فيما يتعلق بالقضايا  العامة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه وخاصة تلك التي تستهدف الشباب، بما يسهم في توعيتهم بالتحديات الحالية، وتحصينهم من محاولات العبث بعقولهم وأفكارهم.

أضاف عياد أن المجمع حريص على التعاون الفعّال والمثمر مع مختلف المؤسسات العلمية والإدارية في الدولة، لتيسير عملية التواصل مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة التي يسعى البعض لنشرها فيما بينهم، فضلًا عن ترسيخ مفهوم القيم الأخلاقية والمجتمعية، وبناء الشخصية المصرية الواعية بالتحديات التي تواجه الوطن بغية دعم كل ما من شزنه أن يحقق الاستقرار العام للجميع.

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