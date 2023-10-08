رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية استقبال الطلاب المستجدين بصيدلة بنين القاهرة

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأنه السبيل الوحيد لبناء الأمم وتقدمها. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لاستقبال الطلاب المستجدين ونظمتها (أسرة طلاب من أجل مصر) بقيادة الدكتور طه عبد المعبود، منسق الأنشطة الطلابية.

احتفالية استقبال الطلاب المستجدين بصيدلة بنين القاهرة

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى أسرة كلية الصيدلة وإلى الطلاب الجدد، مشيرًا إلى أنه من حسن الطالع أن نستقبل العام الدراسي الجديد بالتوازي مع مناسبتين عزيزتين على نفوسنا جميعا؛ الأولى ذكرى المولد النبوي الشريف، والثانية الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة حرب العزة والكرامة للعرب والمسلمين جميعًا.

وحث رئيس الجامعة الطلاب المستجدين بكلية الصيدلة على طلب العلم، لافتًا إلى أن كلية الصيدلة تعد من قلعة من قلاع العلم في جامعة الأزهر، لا سيما وأن أبناءها نماذج متميزة ومضيئة في جميع المجالات العلمية على مستوى العالم، مشيدا بكلية الصيدلة وبأبنائها الذين يرفعون راية جامعة الأزهر في مختلف التصنيفات العالمية بداية من تصنيف شنغهاي، ومرورًا بتصنيف التايمز العالمي الذي تصدرت فيه جامعة الأزهر المركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وختامًا بستانفورد، والذي ضم قامات علمية في كليات جامعة الأزهر ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في مختلف المجالات العلمية.

ووجه الطلاب إلى التماس العلم من أساتذتهم، قائلًا لهم: وطنوا أنفسكم على التفوق وطلب العلم، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر بجميع كلياتها مليئة بالقامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في خدمة البشرية، مبينًا أن من بين أبناء الكلية من شغلوا مناصب رفيعة في الجامعات وشركات تصنيع الدواء مما يعزز وجود أبناء كلية الصيدلة جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية والميادين الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر المغازي، عميد الكلية، والدكتور عبد السلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الله، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لطفي دياب، عميد الكلية السابق، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب السابق، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.