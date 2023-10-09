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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد العام للمصريين في الإمارات يعلن تأييده ودعمه للسيسي بالانتخابات الرئاسية

السيسي
السيسي

أعلن المستشار الدكتور  شعبان رأفت عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام  للمصريين بالخارج فرع دولة الامارات، تأييد ودعم الاتحاد بإجماع أعضائه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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وقال عبد اللطيف، إن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعا اليوم 8 أكتوبر 2024 لبيان الموقف  من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإيمانا من المصريين بالخارج بضرورة استمرار مسيرة التنمية المستدامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مختلف مناحي الحياة ولهذا أعلن الاتحاد موقفه سالف الذكر بشأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وأشار عبد اللطيف، إلى أن القيادة السياسية حريصة  على تعزيز مسار حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة.

وتابع رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الامارات:" هذا الملف على وجه التحديد شهد اهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، فعلى صعيد التشريعات التي صدرت لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن الجدية قدما نحو إرساء التشاركية الديمقراطية غير المسبوقة والذي تجلى بقوة من خلال الحوار الوطني، ليساعد على زيادة القواسم والمساحات المشتركة، الذي حظي بدوره على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بصفته صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقده.

وناشد عبد اللطيف، جموع المصريين المشاركة بكثافة فى العملية الانتخابية لكتابة تاريخ جديد للدولة المصرية تحت مظلة قيادة حكيمة وقوية تضع صالح المواطن فى المقدمة دائما.

الإتحاد العام للمصريين بالخارج السيسي مجلس إدارة الاتحاد المصريين بالخارج التنمية المستدامة

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