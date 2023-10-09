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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

عبد المحسن سلامة: جهود السيسي لمواجهة تحديات الطاقة جعلت مصر محل احترام العالم

صدى البلد

قال عبد الحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية ورئيس مؤتمر الطاقة أن المؤتمر استطاع على مدى السنوات السبع الماضية، أن يجد لنفسه مكانا مرموقا فى معادلة الطاقة، سواء فى مصر أو المنطقة، من خلال المحاور، والموضوعات الجادة، والمهمة التى تناقشها جلسات المؤتمر، والحضور القوى، والبارز للمسئولين، وشركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، إلى جانب المشاركة الفاعلة لعدد مميز من الشركات الدولية المتخصصة فى مجال الطاقة.

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وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة الذي انطلق اليوم "الاثنين" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن المؤتمر يأتى وسط تحديات اقتصادية عالمية، وإقليمية يشهدها العالم نتيجة الأزمات المتلاحقة الموجودة، وفى مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية التى ألقت بظلالها بصورة قاتمة على إمدادات الطاقة وأسعارها فى العالم، وهو ما جعل جهود القيادة السياسية فى مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواجهة تحديات الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة- تُؤتى ثمارها على كل المستويات، وجعلت مصر محل احترام، وتقدير من دول العالم المختلفة، بل وضعتها بصورة بارزة على خريطة الطاقة العالمية، وفى السياق نفسه، فإن المؤتمرَ يستهدف طرح رؤية وزارتى الكهرباء والبترول لمواجهة التحديات، وتأمين مصادر الطاقة، والحديث عن مستقبل الاستثمار فى الطاقة الخضراء.
وتابع "سلامة" : "يأتى هذا المؤتمر السنوى المهم  فى سياق  جهود متواصلة تقوم بها مؤسسة " الأهرام " العريقة، التى تحتفل هذا الشهر بصدور العدد رقم " ٥٠ ألف " من جريدة "الأهرام"، كواحدة من كبريات الصحف العالمية- لدعم جهود الدولة فى مجالات متعددة، فى مقدمتها الطاقة بأنواعها المختلفة، وتأكيد الدور الريادى للمؤسسة فى دعم قضايا المجتمع، والتواصل مع كل هيئات، ومؤسسات الدولة لتوحيد الجهود، وتحقيق أفضل النتائج لدعم الاقتصاد المصرى.
ووجه الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، وأشاد بدوره البارز فى تقديم كافة أوجه المساندة والدعم لمؤسسة "الأهرام" فى مختلف المجالات، وفى الإصرار على مواصلة إقامة هذا المؤتمر الهام، ووجه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كما وجه الشكر إلى كل شركاء النجاح من الشركات المحلية، والدولية، والخبراء، والمتخصصين فى مجال الطاقة مما كان له عظيم الأثر فى نجاح فعاليات المؤتمر، وخروجه بتلك الصورة المحترمة التى تليق بنا جميعا وبما تبذله الدولة من جهود مكثفة فى هذا المجال الحيوى، الذى حول مصر من مستورد للطاقة إلى مصدر لها، وهو ما يؤكد نجاح سياسة الدولة فى التعامل مع هذا الملف الحيوى، والمهم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى

الإقتصاد المصرى الجلسة الإفتتاحية الحرب الروسية الدكتور مصطفى مدبولى الشركات الدولية الصحف العالمية الصادق الشوربجي

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