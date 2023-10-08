رغم تخطيها المليون..إقبال كثيف على مكتب الشهر العقاري بالشروق لدعم ترشح الرئيس السيسي

لليوم الرابع عشر على التوالي، شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة الشروق، إقبال كثيف من جانب المواطنين لتحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024.

وحرص المهندس إبراهيم شفيق أمين عام حزب مستقبل وطن الشروق، والدكتور أبو بكر عبد ربه أمين التنظيم ، وأعضاء هيئة مكتب القسم على التواجد أمام مقر الشهر العقاري لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والتيسير عليهم في إجراءات تحرير التوكيلات الرئاسية.

وحمل المواطنون المتواجدون على مكتب الشهر العقاري، أعلام مصر في ملحمة وطنية، معبرين عن كامل دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدين أنه أحدث نقلة غير مسبوقة لمصر وأعاد لها هيبتها إقليميا ودوليا.