عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رغم تخطيها المليون..إقبال كثيف على مكتب الشهر العقاري بالشروق لدعم ترشح الرئيس السيسي

صدى البلد

لليوم الرابع عشر على التوالي، شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة الشروق، إقبال كثيف من جانب المواطنين لتحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024.

وحرص المهندس إبراهيم شفيق أمين عام حزب مستقبل وطن الشروق، والدكتور أبو بكر عبد ربه أمين التنظيم ، وأعضاء هيئة مكتب القسم على التواجد أمام مقر الشهر العقاري لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والتيسير عليهم في إجراءات تحرير التوكيلات الرئاسية.

وحمل المواطنون المتواجدون على مكتب الشهر العقاري، أعلام مصر في ملحمة وطنية، معبرين عن كامل دعمهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدين أنه أحدث نقلة غير مسبوقة لمصر وأعاد لها هيبتها إقليميا ودوليا.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي توثيق الشهر العقاري ترشيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

إحالة المتهمين في قضية طبيب الساحل إلى المفتي

رسميا الوطنية للانتخابات تتسلم أوراق ترشح فريد زهران للرئاسة

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

ترشيحاتنا

ملك الأردن لأوروبا: التصعيد سيستمر في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أردوغان: لا سلام إلا بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بهدفي صلاح.. ليفربول يتعادل 2-2 مع برايتون في الدوري الإنجليزي

الحكومة الفلسطينية: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش الأسود.. مى عمر تثير الجدل رفقة زوجها

ظهورت بلون شعر جديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ سلمى أبو ضيف.. شاهد

في عيد ميلادها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب | شاهد

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ