عبدالحسيب يكشف تفاصيل افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية في الدورة الخامسة.. فيديو

كشف رميح عبد الحسيب، مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيرة بالقاهرة ومنسق بمعرض تراثنا، تفاصيل افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراث المصري الفريد.

وأضاف "عبد الحسيب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صباح الورد" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن معرض تراثنا للحرف اليدوية هي مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتطوير المشروعات الحرفية واليدوية ذات الطابع التراثي، مشيراً إلى أن هذه الدورة الخامسة من معرض تراثنا للحرف اليدوية هذا العام.

وتابع أن الهدف من هذا المعرض هو استكشاف منافذ داخلية وخارجية جديدة لتسويق المنتجات، موضحاً أن جهاز تنمية المشروعات ينظم كل عام ملتقي إقليمي ومحلى يجمع كل رجال الأعمال المبدعين والفنيين.