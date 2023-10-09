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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالحسيب يكشف تفاصيل افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية في الدورة الخامسة.. فيديو

رميح عبد الحسيب
رميح عبد الحسيب

كشف رميح عبد الحسيب، مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيرة بالقاهرة ومنسق بمعرض تراثنا، تفاصيل افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراث المصري الفريد.

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تنمية المشروعات يوفر خطوط أوتوبيسات مجانية لـ زوار معرض تراثنا

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بمشاركة عربية ..استمرار فعاليات اليوم الثاني من معرض تراثنا

 

وأضاف "عبد الحسيب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صباح الورد" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن معرض تراثنا للحرف اليدوية هي مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتطوير المشروعات الحرفية واليدوية ذات الطابع التراثي، مشيراً إلى أن هذه الدورة الخامسة من معرض تراثنا للحرف اليدوية هذا العام.

وتابع أن الهدف من هذا المعرض هو استكشاف منافذ داخلية وخارجية جديدة لتسويق المنتجات، موضحاً أن جهاز تنمية المشروعات ينظم كل عام ملتقي إقليمي ومحلى يجمع كل رجال الأعمال المبدعين والفنيين.

التراث المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الخامسة المشروعات الصغيرة المشروعات الحرفية برنامج صباح الورد تراثنا للحرف اليدوية تنمية المشروعات جهاز المشروعات الصغيرة معرض تراثنا للحرف اليدوية

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