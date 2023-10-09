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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة عربية ..استمرار فعاليات اليوم الثاني من معرض تراثنا

معرض تراثنا
معرض تراثنا

تستمر اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني للدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بمشاركة 6 دول عربية، لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية.


ويتيح معرض تراثنا فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة، حيث يستضيف معرض تراثنا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الجزائر ودولة تونس وذلك بأجنحة مميزة في فاعليات المعرض الذي يستمر على مدار أسبوع ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر.

مشاركة أكثر من ألف عارض


وانطلقت أمس الأحد فعاليات معرض تراثنا  والتي تستمر حتى 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، مشاركة أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عدد كبير من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة،لأكثر من 30 قطاع تراثي.

معرض تراثنا الدول العربية الجزائر الأردن المنتجات

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