تنمية المشروعات يوفر خطوط أوتوبيسات مجانية لـ زوار معرض تراثنا

يعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة زوار معرض تراثنا الذي بدأت فعاليته أمس الأحد الموافق 8 أكتوبر وتستمر حتى السبت الموافق 14 أكتوبر.

الأتوبيسات تبدأ رحلاتها من الميادين العامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من 10:30 صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض ١٠ ونصف مساءً.

الخط الأول:

التحرير (جو باص) - رمسيس مسجد الفتح- العباسية أسفل الكوبري- نادي السكة الحديد - المعرض- والعودة

الخط الثاني:

سينما روكسي - الكوربة قبل نفق الثورة - سنترال الماظة - سيتي ستارز مول - مكرم عبيد - عباس العقاد – ميدان الشهيد هشام بركات - المعرض- والعودة

الخط الثالث:

محيط مسجد المشير لنقل الجمهور المترجل إلى مركز المعارض الدولية.

جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023 تستمر حتى 14 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس يومياً من 11 صباحاً إلى 10 مساءاً، وذلك بمشاركة أكثر من ألف عارض من جميع محافظات الجمهورية، وذلك لعرض الآلاف من المنتجات والقطع الفنية المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

