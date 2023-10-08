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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من معرض تراثنا بمشاركة 6 دول عربية

معرض تراثنا
معرض تراثنا

انطلقت اليوم، الأحد، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض “تراثنا 2023”، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة 6 دول عربية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية، من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهوية العربية الأصيلة، فضلا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا، خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول.

ويتيح معرض “تراثنا” فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح على أسواق تصديرية جديدة.

ويستضيف معرض “تراثنا” المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الجزائر ودولة تونس، وذلك بأجنحة مميزة في فعاليات المعرض الذي يستمر على مدار أسبوع ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين والأجانب والعرب المقيمين في مصر.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات دائما على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعا إقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ ما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء، خاصة أنه يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.

استمرار المعرض حتى 14 أكتوبر

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض ابتداء من اليوم، الأحد 8 أكتوبر، وحتى 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث يشارك أكثر من ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لأكثر من 30 قطاعا تراثيا.

تراثنا 2
تراثنا 2
تراثنا2
تراثنا2
تراثنا4
تراثنا4
تراثنا2
تراثنا2
تراثنا تنمية المشروعات أصحاب المشروعات الصغيرة التجارة البينية المشروعات

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